В Тюменской области планируют отремонтировать более 500 км дорог в 2019 году
- РИА Новости
Всего в 2019 году планируется отремонтировать более 500 км дорог. Наиболее масштабные работы проходят в Нижнетавдинском районе, где в настоящее время ремонтируют три участка трассы Тюмень — Нижняя Тавда.
В 75% оценивается готовность дорог в Сорокинском, Сладковском и Казанском районах.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге рассматривают возможность строительства аналога Московского центрального кольца (МЦК).