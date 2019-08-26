В Тюменской области планируют отремонтировать более 500 км дорог в 2019 году

Короткая ссылка
В Тюменской области рассказали о ходе реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает Nashgorod.ru со ссылкой на правительство региона.
В Тюменской области планируют отремонтировать более 500 км дорог в 2019 году
  • РИА Новости

Всего в 2019 году планируется отремонтировать более 500 км дорог. Наиболее масштабные работы проходят в Нижнетавдинском районе, где в настоящее время ремонтируют три участка трассы Тюмень — Нижняя Тавда.

В 75% оценивается готовность дорог в Сорокинском, Сладковском и Казанском районах.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге рассматривают возможность строительства аналога Московского центрального кольца (МЦК).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить