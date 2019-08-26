В Тюменской области планируют отремонтировать более 500 км дорог в 2019 году

В Тюменской области рассказали о ходе реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает Nashgorod.ru со ссылкой на правительство региона.

Всего в 2019 году планируется отремонтировать более 500 км дорог. Наиболее масштабные работы проходят в Нижнетавдинском районе, где в настоящее время ремонтируют три участка трассы Тюмень — Нижняя Тавда.

В 75% оценивается готовность дорог в Сорокинском, Сладковском и Казанском районах.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге рассматривают возможность строительства аналога Московского центрального кольца (МЦК).