В ТиНАО открыли дублёр Остафьевского шоссе

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В ТиНАО открыли движение по дублёру Остафьевского шоссе, соединяющего поселение Рязановское с Щербинкой, сообщает сайт «Москва 24».
В ТиНАО открыли дублёр Остафьевского шоссе
  • © портал мэра и правительства Москвы

«Готовы запускаться? Открываем!» — заявил мэр Сергей Собянин.

Длина новой трассы — 4,1 км. Дорога проходит от улицы Степана Эрьзи до Рязановского шоссе параллельно старому Остафьевскому шоссе.

Вдоль трассы обустроены пешеходные тротуары. Установлены светофоры и остановки общественного транспорта. Кроме того, там высадили деревья и кустарники.

Ранее НСН сообщала, что в Китае завершили строительство тоннелепроходческого комплекса «Победа» для прокладки Большой кольцевой линии Московского метрополитена.

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