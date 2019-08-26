В ТиНАО открыли дублёр Остафьевского шоссе
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«Готовы запускаться? Открываем!» — заявил мэр Сергей Собянин.
Длина новой трассы — 4,1 км. Дорога проходит от улицы Степана Эрьзи до Рязановского шоссе параллельно старому Остафьевскому шоссе.
Вдоль трассы обустроены пешеходные тротуары. Установлены светофоры и остановки общественного транспорта. Кроме того, там высадили деревья и кустарники.
Ранее НСН сообщала, что в Китае завершили строительство тоннелепроходческого комплекса «Победа» для прокладки Большой кольцевой линии Московского метрополитена.