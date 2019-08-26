Корабли ЧФ присоединились к учениям ЮВО

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Корабли Черноморского флота присоединились к учениям Южного военного округа, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ЮВО.
Корабли ЧФ присоединились к учениям ЮВО
  • РИА Новости

В разных этапах манёвров примут участие до 8,2 тыс. военнослужащих, более 2,5 тыс. единиц военной техники, в том числе около 30 самолётов и более 60 вертолётов, более 100 танков и до десяти кораблей и судов Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Особое внимание планируется уделить работе штабов с автоматизированными системами управления.

Основные действия участников учений будут проходить в условиях прибрежной, горно-лесистой и степной местности на 12 полигонах.

Ранее сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов в беседе с Nation News оценил учения «Океанский щит» в акватории Балтийского моря.

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