Су-30СМ выполнили пуски ракет на полигоне в Крыму
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Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота.
«В ходе учебно-тренировочных полётов лётчики успешно выполнили нормативы по поднятию в воздух самолётов для перехвата и уничтожения воздушных целей условного противника, отработали комплекс мероприятий по поиску, обнаружению и уничтожению воздушных световых мишеней ракетами класса «воздух — воздух», — сообщили в ЧФ.
Также пилоты выполнили фигуры сложного пилотажа с целью ухода от средств противовоздушной обороны условного противника.
В учениях были задействованы десять истребителей.
Ранее «Крыминформ» передавало, что инженеры ЧФ отработали обеспечение питьевой водой в полевых условиях.