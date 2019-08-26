Су-30СМ выполнили пуски ракет на полигоне в Крыму

Экипажи истребителей Су-30СМ в ходе учений на полигоне в Крыму отработали боевые пуски ракет по воздушным целям условного противника.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

«В ходе учебно-тренировочных полётов лётчики успешно выполнили нормативы по поднятию в воздух самолётов для перехвата и уничтожения воздушных целей условного противника, отработали комплекс мероприятий по поиску, обнаружению и уничтожению воздушных световых мишеней ракетами класса «воздух — воздух», — сообщили в ЧФ.

Также пилоты выполнили фигуры сложного пилотажа с целью ухода от средств противовоздушной обороны условного противника.

В учениях были задействованы десять истребителей.

Ранее «Крыминформ» передавало, что инженеры ЧФ отработали обеспечение питьевой водой в полевых условиях.