Инженеры ЧФ отработали обеспечение питьевой водой в полевых условиях

Подразделения морского инженерного полка Черноморского флота отработали обеспечение питьевой водой в полевых условиях, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения ЧФ Алексея Рулёва.

Занятия состоялись в районе озера Донузлав. На берегу одной из бухт была развёрнута станция с системой насосов и надувных бассейнов для очищенной воды, а также организована охрана периметра площадки.

Инженеры полностью выполнили весь цикл практических действий. Во время учений они использовали мобильную станцию очистки воды СКО-10.

Ранее ФАН сообщало, что корвет «Гремящий» отправился от пристани «Северной верфи» на последний этап государственных испытаний.