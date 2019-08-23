Инженеры ЧФ отработали обеспечение питьевой водой в полевых условиях

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Подразделения морского инженерного полка Черноморского флота отработали обеспечение питьевой водой в полевых условиях, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения ЧФ Алексея Рулёва.
Инженеры ЧФ отработали обеспечение питьевой водой в полевых условиях
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Занятия состоялись в районе озера Донузлав. На берегу одной из бухт была развёрнута станция с системой насосов и надувных бассейнов для очищенной воды, а также организована охрана периметра площадки.

Инженеры полностью выполнили весь цикл практических действий. Во время учений они использовали мобильную станцию очистки воды СКО-10.

Ранее ФАН сообщало, что корвет «Гремящий» отправился от пристани «Северной верфи» на последний этап государственных испытаний.

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