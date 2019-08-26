На севере Бурятии сняли введённый из-за пожаров режим ЧС

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Режим чрезвычайной ситуации, введённый из-за лесных пожаров, снят в Северо-Байкальском районе Бурятии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное агентство лесного хозяйства.
На севере Бурятии сняли введённый из-за пожаров режим ЧС
  • © Serguei Fomine/Global Look Press

«Режим ЧС, введённый в начале июля, снят в Северо-Байкальском районе», — сказали в ведомстве.

Там отметили, что в середине августа был снят режим ЧС в Забайкальском национальном парке.

В настоящее время в республике продолжает действовать особый противопожарный режим, проинформировал собеседник агентства.

В четырёх регионах России — Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии — был объявлен режим ЧС. 

В Рослесхозе оценили экономический ущерб от природных пожаров с начала года в 7 млрд рублей.

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