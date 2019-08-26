«Тавриду — АРТ» в Крыму посетили более 45 тысяч человек

Фестиваль творческих сообществ «Таврида — АРТ», проходивший в Капсельской бухте в районе Судака, посетили более 45 тыс. зрителей. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на организаторов.

«С 23 по 25 августа фестиваль открыл свои двери для зрителей. За три дня его посетили более 45 тыс. человек», — рассказали организаторы.

Они отметили, что мероприятие, объединившее все направления искусства, стало самой большой в России площадкой кастингов и возможностей самореализации для творческой молодёжи.

Руководитель проекта «Таврида» Сергей Першин добавил, что для участников фестиваль является в первую очередь площадкой возможностей.

Ранее фестиваль «Таврида — АРТ» завершился праздничным концертом.

Видео с фестиваля — в материале RT.