«Тавриду — АРТ» в Крыму посетили более 45 тысяч человек
- РИА Новости
«С 23 по 25 августа фестиваль открыл свои двери для зрителей. За три дня его посетили более 45 тыс. человек», — рассказали организаторы.
Они отметили, что мероприятие, объединившее все направления искусства, стало самой большой в России площадкой кастингов и возможностей самореализации для творческой молодёжи.
Руководитель проекта «Таврида» Сергей Першин добавил, что для участников фестиваль является в первую очередь площадкой возможностей.
Ранее фестиваль «Таврида — АРТ» завершился праздничным концертом.
Видео с фестиваля — в материале RT.