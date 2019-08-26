«Тавриду — АРТ» в Крыму посетили более 45 тысяч человек

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Фестиваль творческих сообществ «Таврида — АРТ», проходивший в Капсельской бухте в районе Судака, посетили более 45 тыс. зрителей. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на организаторов.
«Тавриду — АРТ» в Крыму посетили более 45 тысяч человек
  • РИА Новости

«С 23 по 25 августа фестиваль открыл свои двери для зрителей. За три дня его посетили более 45 тыс. человек», — рассказали организаторы.

Они отметили, что мероприятие, объединившее все направления искусства, стало самой большой в России площадкой кастингов и возможностей самореализации для творческой молодёжи.

Руководитель проекта «Таврида» Сергей Першин добавил, что для участников фестиваль является в первую очередь площадкой возможностей.

Ранее фестиваль «Таврида — АРТ» завершился праздничным концертом.

Видео с фестиваля — в материале RT.

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