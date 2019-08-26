Крупные военные учения прошли на Дальнем Востоке

Крупные учения с привлечением около 5 тыс. человек и 1 тыс. единиц техники прошли на Дальнем Востоке.

«Состоялось крупное учение с привлечением около 5 тысяч военнослужащих», — цитирует РИА Новости сообщение Восточного военного округа.

Отмечается, что учения прошли в общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии.

Также сообщается, что в учениях впервые были задействованы танки Т-80БВ.

«Маневры носили оборонительный характер с проведением стремительных контратак», — указано в тексте.

23 августа в Волгоградской области прошли плановые учения войск радиационной, химической и биологической защиты.