Крупные военные учения прошли на Дальнем Востоке

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Крупные учения с привлечением около 5 тыс. человек и 1 тыс. единиц техники прошли на Дальнем Востоке.

«Состоялось крупное учение с привлечением около 5 тысяч военнослужащих», — цитирует РИА Новости сообщение Восточного военного округа.

Отмечается, что учения прошли в общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии.

Также сообщается, что в учениях впервые были задействованы танки Т-80БВ.

«Маневры носили оборонительный характер с проведением стремительных контратак», — указано в тексте. 

23 августа в Волгоградской области прошли плановые учения войск радиационной, химической и биологической защиты.

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