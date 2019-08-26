Два человека погибли в результате ДТП в Саратовской области

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Грузовик «Вольво» с полуприцепом и автомобиль «Хонда Аккорд» столкнулись на трассе в Саратовской области. Погибли два человека, ещё один пострадавший, 10-летний ребёнок, госпитализирован. Обстоятельства выясняются.

«Около 21:30 (20:30 мск) в Саратовском районе на 332-м километре автодороги Р-228, между Рыбушками и Александровкой, произошло столкновение фуры «Вольво» с полуприцепом и автомобиля «Хонда Аккорд», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы областного ГИБДД. 

Отмечается, что погибшие — водитель и пассажир легкового автомобиля. 

Также говорится, что в результате ДТП произошло возгорание.

Ранее жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина заявила, что она и её супруг попали в ДТП во время катания на мотоцикле.

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