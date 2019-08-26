Два человека погибли в результате ДТП в Саратовской области
«Около 21:30 (20:30 мск) в Саратовском районе на 332-м километре автодороги Р-228, между Рыбушками и Александровкой, произошло столкновение фуры «Вольво» с полуприцепом и автомобиля «Хонда Аккорд», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы областного ГИБДД.
Отмечается, что погибшие — водитель и пассажир легкового автомобиля.
Также говорится, что в результате ДТП произошло возгорание.
Ранее жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина заявила, что она и её супруг попали в ДТП во время катания на мотоцикле.