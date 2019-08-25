Коллекторы опровергли участие в стрельбе в Красногорске

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Президент Национальной ассоциации коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев заявил о непричастности членов организации к нападению на мужчину с ребёнком в подмосковном Красногорске.
Коллекторы опровергли участие в стрельбе в Красногорске
  • РИА Новости

Он уточнил, что как только появились сообщения об инциденте, в ассоциации обзвонили все крупнейшие агентства, с которыми они сотрудничают. 

«Две трети мне напомнили, что у них вообще нет выездных коллекторов... На сегодняшнее утро мы можем точно сказать, что это не те коллекторы, которые входят в НАПКА», — заявил Мехтиев радиостанции «Говорит Москва».

Глава ассоциации призвал провести тщательное расследование и публично назвать имена причастных к нападению лиц и связанных с ними организаций.

«В новости, которая везде прошла, говорится, что они представились сотрудниками банка. Поэтому у меня большая просьба к СМИ не просто говорить «коллекторы», а коллекторы какой организации: банка такого-то, микрофинансовой организации такой-то, агентства такого-то», — подчеркнул он.

Ранее полиция начала проверку по факту стрельбы из пневматического пистолета по мужчине с ребёнком в Красногорске.

Сообщалось, что неизвестные могли быть коллекторами.

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