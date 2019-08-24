В Подмосковье коллекторы открыли стрельбу по отцу с ребёнком
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- РИА Новости
Как информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области, в полицию поступило сообщение, что неизвестные причинили телесные повреждения мужчине с ребёнком.
«Предварительно, это были коллекторы, стрелявшие из пневматического пистолета», — заявили в МВД.
Ранее в МВД заявили о проверке сообщений о стрельбе в Красногорске.
Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал о возможных пострадавших в результате инцидента.