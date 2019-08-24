В Подмосковье коллекторы открыли стрельбу по отцу с ребёнком

В Московской области полицейские проверяют сообщения о том, что неизвестные (предположительно, коллекторы) открыли стрельбу из пневматического пистолета по мужчине с ребёнком в Красногорске.

Как информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области, в полицию поступило сообщение, что неизвестные причинили телесные повреждения мужчине с ребёнком.

«Предварительно, это были коллекторы, стрелявшие из пневматического пистолета», — заявили в МВД.

Ранее в МВД заявили о проверке сообщений о стрельбе в Красногорске.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал о возможных пострадавших в результате инцидента.