В Подмосковье коллекторы открыли стрельбу по отцу с ребёнком

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В Московской области полицейские проверяют сообщения о том, что неизвестные (предположительно, коллекторы) открыли стрельбу из пневматического пистолета по мужчине с ребёнком в Красногорске.
В Подмосковье коллекторы открыли стрельбу по отцу с ребёнком
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Как информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области, в полицию поступило сообщение, что неизвестные причинили телесные повреждения мужчине с ребёнком.

«Предварительно, это были коллекторы, стрелявшие из пневматического пистолета», — заявили в МВД.

Ранее в МВД заявили о проверке сообщений о стрельбе в Красногорске.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал о возможных пострадавших в результате инцидента.

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