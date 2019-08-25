В Ульяновске уволили сотрудника Росгвардии за отказ помочь таксисту

Сотрудника Росгвардии в Ульяновске, который проигнорировал просьбу о помощи, уволили по результатам проверки, его коллегу и руководителя привлекли к дисциплинарной ответственности.

Об этом заявили в пресс-службе областного управления Росгвардии, передаёт ТАСС.

«По результатам проведённой проверки допустившие бездействие сотрудники вневедомственной охраны и их непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности. Один из сотрудников уволен со службы», — сообщили в ведомстве.

Ранее Росгвардия организовала служебную проверку в связи с публикацией в сети видеоролика, на котором мужчины в форме покупают шаурму и отказываются помочь таксисту, подвергшемуся нападению.