Росгвардия проверяет видео с людьми в форме «на обеде»
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Валерия Грибакина.
«Если будет установлена вина сотрудников, они понесут соответствующее наказание, вплоть до увольнения», — сообщил представитель Росгвардии.
Отмечается, что в соцсетях было размещено видео, на котором мужчины в форме Росгвардии покупают шаурму и отказываются помочь таксисту, подвергшемуся нападению нетрезвого мужчины, объясняя это тем, что у них обед.