Росгвардия проверяет видео с людьми в форме «на обеде»

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Росгвардия организовала служебную проверку в связи с появлением видеоролика, на котором люди в форме игнорируют сообщения о преступлении.
Росгвардия проверяет видео с людьми в форме «на обеде»
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Валерия Грибакина.

«Если будет установлена вина сотрудников, они понесут соответствующее наказание, вплоть до увольнения», — сообщил представитель Росгвардии.

Отмечается, что в соцсетях было размещено видео, на котором мужчины в форме Росгвардии покупают шаурму и отказываются помочь таксисту, подвергшемуся нападению нетрезвого мужчины, объясняя это тем, что у них обед.

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