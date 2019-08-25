Росгвардия проверяет видео с людьми в форме «на обеде»

Росгвардия организовала служебную проверку в связи с появлением видеоролика, на котором люди в форме игнорируют сообщения о преступлении.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Валерия Грибакина.

«Если будет установлена вина сотрудников, они понесут соответствующее наказание, вплоть до увольнения», — сообщил представитель Росгвардии.

Отмечается, что в соцсетях было размещено видео, на котором мужчины в форме Росгвардии покупают шаурму и отказываются помочь таксисту, подвергшемуся нападению нетрезвого мужчины, объясняя это тем, что у них обед.