Прокуратура проверит сообщения о том, что слепую девушку не пустили в автобус в Уфе

Прокуратура Башкирии проверит транспортного перевозчика после того, как водитель в Уфе не пустил в автобус слепую девушку из-за её собаки-поводыря.

«Будет проведена всесторонняя проверка соблюдения законодательства о защите инвалидов, обеспечивающего беспрепятственный доступ лиц с ограниченными возможностями к объектам социальной инфраструктуры, дана оценка действиям организации, перевозчик которой нарушил права незрячей», — приводит РИА Новости сообщение надзорного ведомства.

Отмечается, что исполнение законодательства о социальной защите инвалидов находится на постоянном контроле прокуратуры.

В 2016 году в Екатеринбурге завели дело после того, как девочку не пустили в автобус.