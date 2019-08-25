Прокуратура проверит сообщения о том, что слепую девушку не пустили в автобус в Уфе
- РИА Новости
«Будет проведена всесторонняя проверка соблюдения законодательства о защите инвалидов, обеспечивающего беспрепятственный доступ лиц с ограниченными возможностями к объектам социальной инфраструктуры, дана оценка действиям организации, перевозчик которой нарушил права незрячей», — приводит РИА Новости сообщение надзорного ведомства.
Отмечается, что исполнение законодательства о социальной защите инвалидов находится на постоянном контроле прокуратуры.
В 2016 году в Екатеринбурге завели дело после того, как девочку не пустили в автобус.