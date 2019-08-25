СМИ: В Москве в ДТП погиб режиссёр Игорь Хомский

На юго-востоке Москвы в результате ДТП погиб режиссёр и сценарист Игорь Хомский. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

При этом в пресс-службе ГИБДД по Москве сообщили, что ДТП в Юрьевском переулке Москвы произошло утром 25 августа.

«Около 06:00 мск в Юрьевском переулке водитель 1976 года рождения, управляя каршеринговым автомобилем, не справился с управлением и совершил столкновение со стоящим транспортным средством», — говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина погиб.

Как сообщает «Пятый канал» со ссылкой на очевидцев, 42-летний Хомский умер до приезда врачей.

Он работал над такими картинами, как «Закон каменных джунглей», «Очная ставка», «История N» и другие.

Ранее в ДТП на юге Москвы погиб полицейский.

URA.RU также передавало, что в результате аварии в Свердловской области погибли двое сотрудников полиции.