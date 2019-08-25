В Москве у пенсионера из коттеджа украли 14 млн рублей

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В Москве в районе Крылатское неизвестный обокрал коттедж пенсионера, похитив более 14 млн рублей. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД по Москве.
В Москве у пенсионера из коттеджа украли 14 млн рублей
  • РИА Новости

По данным главка, в полицию обратился садовник, обслуживающий территорию коттеджа, и сообщил о краже, передаёт агентство городских новостей «Москва».

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что неизвестный, отжав окно на кухне, проник в коттедж по указанному адресу, где, отжав дверцу сейфа, совершил кражу принадлежащих потерпевшему денежных средств в размере 14 млн 208 тыс. руб», — заявили в МВД.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере.

В июле неизвестный проник в научно-исследовательский институт в центре Москвы и украл из сейфа 3 млн рублей.

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