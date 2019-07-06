Неизвестный проник в НИИ в центре Москвы и украл из сейфа 3 млн рублей

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Вор украл 3 млн рублей из сейфа научно-исследовательского института в центре Москвы, сообщили в городской полиции.
Неизвестный проник в НИИ в центре Москвы и украл из сейфа 3 млн рублей
  • РИА Новости

«В полицию обратился сотрудник одного из исследовательских институтов и заявил о краже из сейфа 3 млн рублей по адресу Ленинский проспект, дом 49», — рассказали РИА Новости в ведомстве.

Как отмечается, неизвестный взломал входную дверь в институт, вскрыл сейф и украл из него 3 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК России («Кража»).

Ранее в офисе одной из кредитных организаций в Москве из банковского сейфа украли валюту на сумму более 45 млн рублей.

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