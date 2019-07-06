Неизвестный проник в НИИ в центре Москвы и украл из сейфа 3 млн рублей
- РИА Новости
«В полицию обратился сотрудник одного из исследовательских институтов и заявил о краже из сейфа 3 млн рублей по адресу Ленинский проспект, дом 49», — рассказали РИА Новости в ведомстве.
Как отмечается, неизвестный взломал входную дверь в институт, вскрыл сейф и украл из него 3 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК России («Кража»).
Ранее в офисе одной из кредитных организаций в Москве из банковского сейфа украли валюту на сумму более 45 млн рублей.