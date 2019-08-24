В Москве прошёл салют в честь годовщины освобождения Кишинёва от фашистов

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В Москве на Поклонной горе запустили более 2 тыс. праздничных фейерверков в честь 75-й годовщины освобождения Кишинёва от немецко-фашистских захватчиков.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Артиллерийский салют произвёл отдельный гвардейский салютный дивизион имени маршала Владимира Михалкина.

Всего в небо выпустили фейерверки более 50 видов.

Кишинёв был освобождён от немецко-фашистских захватчиков советскими войсками 24 августа 1944 года в ходе Ясско-Кишинёвской операции. 

Ранее президент Молдавии Игорь Додон открыл обновлённый памятник советским воинам-освободителям в Кишинёве.

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