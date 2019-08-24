В Москве прошёл салют в честь годовщины освобождения Кишинёва от фашистов
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
Артиллерийский салют произвёл отдельный гвардейский салютный дивизион имени маршала Владимира Михалкина.
Всего в небо выпустили фейерверки более 50 видов.
Кишинёв был освобождён от немецко-фашистских захватчиков советскими войсками 24 августа 1944 года в ходе Ясско-Кишинёвской операции.
Ранее президент Молдавии Игорь Додон открыл обновлённый памятник советским воинам-освободителям в Кишинёве.