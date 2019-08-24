Один человек погиб в результате крушения вертолёта на Кубани

Пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК России сообщила о гибели человека в результате крушения вертолёта в Краснодарском крае.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«По предварительным данным, вечером 24 августа в районе станицы Челбасская Каневского района Краснодарского края упал вертолёт Ми-2. Предварительно в результате погиб один человек (пилот)», — указывается в заявлении.

По факту происшествия в СК начали доследственную проверку.

Ранее в Вологодской области вертолёт задел линию электропередачи, после чего упал в реку, в результате чего погиб пилот.