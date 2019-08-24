Один человек погиб в результате крушения вертолёта на Кубани
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- РИА Новости
Об этом говорится на сайте ведомства.
«По предварительным данным, вечером 24 августа в районе станицы Челбасская Каневского района Краснодарского края упал вертолёт Ми-2. Предварительно в результате погиб один человек (пилот)», — указывается в заявлении.
По факту происшествия в СК начали доследственную проверку.
Ранее в Вологодской области вертолёт задел линию электропередачи, после чего упал в реку, в результате чего погиб пилот.