Один человек погиб в результате крушения вертолёта на Кубани

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Пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК России сообщила о гибели человека в результате крушения вертолёта в Краснодарском крае.
Один человек погиб в результате крушения вертолёта на Кубани
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте ведомства.

«По предварительным данным, вечером 24 августа в районе станицы Челбасская Каневского района Краснодарского края упал вертолёт Ми-2. Предварительно в результате погиб один человек (пилот)», — указывается в заявлении.

По факту происшествия в СК начали доследственную проверку.

Ранее в Вологодской области вертолёт задел линию электропередачи, после чего упал в реку, в результате чего погиб пилот.

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