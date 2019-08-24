В Москве завершился концерт в честь 350-летия российского флага

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В Москве на проспекте Академика Сахарова завершился праздничный митинг-концерт в честь 350-летия российского флага, в нём приняли участие более 100 тысяч человек.
В Москве завершился концерт в честь 350-летия российского флага
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, мероприятие посетили более 100 тысяч человек.

По данным московской мэрии, на концерте присутствовали более 110 тысяч человек.

В рамках празднования выступили Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Натан, Валерия, группа «Земляне», народный артист СССР Василий Лановой и другие.

Ранее в МВД сообщили о 94 тысячах участников концерта в Москве

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