Лефортовский тоннель закрывают для проезда до 26 августа

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Лефортовский тоннель закрывают для проезда с 22:00 23 августа до 06:00 26 августа, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса.
Лефортовский тоннель закрывают для проезда до 26 августа
  • РИА Новости

Речь идёт о внешней и внутренней сторонах ТТК — от Нижегородской эстакады до Спартаковской площади.

Водителям рекомендуют заранее выбирать пути объезда.

Тоннель закрывают для капремонта. Там отремонтируют люки, уложат новое асфальтобетонное покрытие по технологии бесшовной укладки и заново нанесут дорожную разметку.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге рассматривают возможность строительства аналога Московского центрального кольца.

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