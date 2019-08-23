Лефортовский тоннель закрывают для проезда до 26 августа
- РИА Новости
Речь идёт о внешней и внутренней сторонах ТТК — от Нижегородской эстакады до Спартаковской площади.
Водителям рекомендуют заранее выбирать пути объезда.
Тоннель закрывают для капремонта. Там отремонтируют люки, уложат новое асфальтобетонное покрытие по технологии бесшовной укладки и заново нанесут дорожную разметку.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге рассматривают возможность строительства аналога Московского центрального кольца.