Эксперт оценил темпы строительства подлодок в России

Первый командующий Черноморским флотом России адмирал Игорь Касатонов в беседе со «Взглядом» оценил темпы строительства подлодок в России.

«Это системное наращивание производственных усилий и торжество российских технологий. Сейчас обеспечивается постепенное возвращение к тем темпам строительства военных кораблей, которые поддерживались в Советском Союзе», — заявил он.

Как отметил Касатонов, системное производство подлодок задаёт высокие темпы для всей промышленности, и эти темпы будут поддерживаться, поскольку на подлодки есть спрос со стороны Военно-морского флота.

Ранее сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов в беседе с Nation News оценил учения «Океанский щит» в акватории Балтийского моря.