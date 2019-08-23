Нижний Тагил и Евпатория договорились о сотрудничестве

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и председатель Евпаторийского городского совета Олеся Харитоненко заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает Tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Как заявил Пинаев, документ направлен на улучшение жизни горожан, например, дети из Нижнего Тагила смогут ездить на отдых в Евпаторию.

«В то же время крымчане смогут заняться промышленным туризмом: увидеть предприятия, которые уже три столетия являются индустриальным и оборонным стержнем России», — отметил он.

Харитоненко, в свою очередь, сказала, что Евпатория готова принять отдыхающих из Нижнего Тагила.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что Адыгея и Башкирия заключили соглашение о сотрудничестве.