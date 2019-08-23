Нижний Тагил и Евпатория договорились о сотрудничестве

Короткая ссылка
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и председатель Евпаторийского городского совета Олеся Харитоненко заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает Tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Нижний Тагил и Евпатория договорились о сотрудничестве
  • РИА Новости

Как заявил Пинаев, документ направлен на улучшение жизни горожан, например, дети из Нижнего Тагила смогут ездить на отдых в Евпаторию.

«В то же время крымчане смогут заняться промышленным туризмом: увидеть предприятия, которые уже три столетия являются индустриальным и оборонным стержнем России», — отметил он.

Харитоненко, в свою очередь, сказала, что Евпатория готова принять отдыхающих из Нижнего Тагила.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что Адыгея и Башкирия заключили соглашение о сотрудничестве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить