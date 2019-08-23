Нижний Тагил и Евпатория договорились о сотрудничестве
- РИА Новости
Как заявил Пинаев, документ направлен на улучшение жизни горожан, например, дети из Нижнего Тагила смогут ездить на отдых в Евпаторию.
«В то же время крымчане смогут заняться промышленным туризмом: увидеть предприятия, которые уже три столетия являются индустриальным и оборонным стержнем России», — отметил он.
Харитоненко, в свою очередь, сказала, что Евпатория готова принять отдыхающих из Нижнего Тагила.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что Адыгея и Башкирия заключили соглашение о сотрудничестве.