СМИ: Продажи планшетов в России упали на четверть в первой половине 2019 года

Продажи планшетов в России упали на четверть в первой половине 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, сообщают «Известия» со ссылкой на статистику «Связного».

В январе — июне продано около 1 млн устройств. В первом полугодии 2018 года снижение продаж составляло 12%.

По оценке «М.Видео — Эльдорадо», за шесть месяцев 2019-го падение достигло 30%. Реализовано около 1,15 млн планшетов.

Со своей стороны, МТС оценивает рынок в 1,04 млн устройств. В компании заявили о снижении продаж примерно на 27%.

Как считают участники рынка, реализация планшетов сокращается под давлением широкоэкранных смартфонов.

Ранее СМИ сообщали, что в России продали 4 млн кнопочных телефонов за первые полгода.

Nation News также передавал, что Роскачество составило новый рейтинг смартфонов. Его возглавили Samsung Galaxy S10+ и Samsung Galaxy S10.