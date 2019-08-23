Состояние пострадавших при пожаре в Петербурге оценивается как тяжёлое
Пострадавшие в результате пожара в промышленной зоне в Санкт-Петербурге находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает Интерфакс.
- РИА Новости
«Оба пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Они в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе», — заявили в пресс-службе комитета здравоохранения.
Ранее сообщалось, что пожарные ликвидировали открытое горение в складском здании в Санкт-Петербурге.
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