В Петербурге ликвидировано открытое горение в складском здании

Пожарные ликвидировали открытое горение в складском здании в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУ МЧС.

«В 08:13 открытое горение в складском здании в Петербурге ликвидировано», — цитирует РИА Новости сообщение.

Возгорание произошло в четверг, 22 августа. Пострадали два человека, площадь пожара составила около 5 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось, что пожарные локализовали возгорание площадью 4 тыс. кв. м на складе свечей в Невском районе Санкт-Петербурга. Из здания были эвакуированы 200 человек.

11 июля URA.RU сообщало, что в районе центрального рынка Перми произошёл крупный пожар.