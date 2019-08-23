В Петербурге ликвидировано открытое горение в складском здании

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Пожарные ликвидировали открытое горение в складском здании в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУ МЧС.
В Петербурге ликвидировано открытое горение в складском здании
  • © Александр Гальперин/РИА Новости

«В 08:13 открытое горение в складском здании в Петербурге ликвидировано», — цитирует РИА Новости сообщение.

Возгорание произошло в четверг, 22 августа. Пострадали два человека, площадь пожара составила около 5 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось, что пожарные локализовали возгорание площадью 4 тыс. кв. м на складе свечей в Невском районе Санкт-Петербурга. Из здания были эвакуированы 200 человек.

11 июля URA.RU сообщало, что в районе центрального рынка Перми произошёл крупный пожар.

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