В Петербурге ликвидировано открытое горение в складском здании
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«В 08:13 открытое горение в складском здании в Петербурге ликвидировано», — цитирует РИА Новости сообщение.
Возгорание произошло в четверг, 22 августа. Пострадали два человека, площадь пожара составила около 5 тыс. кв. м.
Ранее сообщалось, что пожарные локализовали возгорание площадью 4 тыс. кв. м на складе свечей в Невском районе Санкт-Петербурга. Из здания были эвакуированы 200 человек.
11 июля URA.RU сообщало, что в районе центрального рынка Перми произошёл крупный пожар.