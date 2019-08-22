В Петербурге локализовали пожар на складе свечей

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Пожарные локализовали возгорание площадью 4 тыс. кв. м на складе свечей в Невском районе Санкт-Петербурга. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя МЧС.
В Петербурге локализовали пожар на складе свечей
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«Пожар локализован на площади 4000 квадратных метров. Ранг пожара снижен до №4», — сообщил представитель спасательного ведомства.

Ранее при пожаре на складе свечей в Петербурге пострадали два человека.

Из здания были эвакуированы 200 человек.

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