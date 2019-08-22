В Петербурге локализовали пожар на складе свечей

Пожарные локализовали возгорание площадью 4 тыс. кв. м на складе свечей в Невском районе Санкт-Петербурга. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя МЧС.

© 78.mchs.gov.ru

«Пожар локализован на площади 4000 квадратных метров. Ранг пожара снижен до №4», — сообщил представитель спасательного ведомства. Ранее при пожаре на складе свечей в Петербурге пострадали два человека. Из здания были эвакуированы 200 человек.