При пожаре на складе свечей в Петербурге пострадали два человека
В результате пожара на складе свечей в Невском районе Санкт-Петербурга пострадали два человека. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные МЧС.
- РИА Новости
«Ещё один пострадавший. Отравление продуктами горения», — говорится в сообщении.
Ранее на складе в Санкт-Петербурге произошло возгорание. По данным МЧС, площадь пожара составляет 4 тыс. кв. м.
Из здания были эвакуированы 200 человек.
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