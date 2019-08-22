При пожаре на складе свечей в Петербурге пострадали два человека

В результате пожара на складе свечей в Невском районе Санкт-Петербурга пострадали два человека. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные МЧС.

РИА Новости

«Ещё один пострадавший. Отравление продуктами горения», — говорится в сообщении. Ранее на складе в Санкт-Петербурге произошло возгорание. По данным МЧС, площадь пожара составляет 4 тыс. кв. м. Из здания были эвакуированы 200 человек.