При пожаре на складе свечей в Петербурге пострадали два человека

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В результате пожара на складе свечей в Невском районе Санкт-Петербурга пострадали два человека. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные МЧС.
При пожаре на складе свечей в Петербурге пострадали два человека
  • РИА Новости

«Ещё один пострадавший. Отравление продуктами горения», — говорится в сообщении.

Ранее на складе в Санкт-Петербурге произошло возгорание. По данным МЧС, площадь пожара составляет 4 тыс. кв. м.

Из здания были эвакуированы 200 человек.

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