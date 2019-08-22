В Петербурге горит склад на площади 4000 квадратных метров

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В МЧС заявили, что в Санкт-Петербурге произошло возгорание на складе. Площадь пожара составляет 4 тыс. кв. м.
В Петербурге горит склад на площади 4000 квадратных метров
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Площадь пожара — 4 тыс. кв. м», — сказал собеседник.

Как уточняется на сайте МЧС, спасатели пытаются ликвидировать возгорание в четырёхэтажном кирпичном здании размером 50×300 м. Горение происходит на третьем этаже.

Из здания были эвакуированы 200 человек.

Ранее в Одинцове произошёл пожар на складе на территории мебельной фабрики.

11 июля URA.RU сообщало, что в районе центрального рынка Перми произошёл крупный пожар.

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