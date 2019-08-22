В Ставропольском крае направят 1,8 млрд рублей на повышение качества водоснабжения

В Ставропольском крае направят около 1,8 млрд рублей на программу по повышению качества водоснабжения, сообщает Newstracker.ru со ссылкой на региональное Министерство ЖКХ.

Соответствующее постановление подписал глава региона Владимир Владимиров.

Программа рассчитана на шесть лет. Качество питьевой воды планируют улучшить в рамках реализации национального проекта «Экология».

В частности, благодаря федеральному проекту «Чистая вода» должен быть построен водовод «Восточный» в Новоалександровском городском округе, также будет проведена реконструкция очистных сооружений в Новоалександровске.

Кроме того, работы пройдут в селе Калиновском и на хуторе Хорошевском.

Ранее Nation News сообщал, что управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу рассказало о качестве водопроводной воды.