В Ставропольском крае направят 1,8 млрд рублей на повышение качества водоснабжения
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- РИА Новости
Соответствующее постановление подписал глава региона Владимир Владимиров.
Программа рассчитана на шесть лет. Качество питьевой воды планируют улучшить в рамках реализации национального проекта «Экология».
В частности, благодаря федеральному проекту «Чистая вода» должен быть построен водовод «Восточный» в Новоалександровском городском округе, также будет проведена реконструкция очистных сооружений в Новоалександровске.
Кроме того, работы пройдут в селе Калиновском и на хуторе Хорошевском.
Ранее Nation News сообщал, что управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу рассказало о качестве водопроводной воды.