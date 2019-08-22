В Ставропольском крае направят 1,8 млрд рублей на повышение качества водоснабжения

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В Ставропольском крае направят около 1,8 млрд рублей на программу по повышению качества водоснабжения, сообщает Newstracker.ru со ссылкой на региональное Министерство ЖКХ.
В Ставропольском крае направят 1,8 млрд рублей на повышение качества водоснабжения
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Соответствующее постановление подписал глава региона Владимир Владимиров.

Программа рассчитана на шесть лет. Качество питьевой воды планируют улучшить в рамках реализации национального проекта «Экология».

В частности, благодаря федеральному проекту «Чистая вода» должен быть построен водовод «Восточный» в Новоалександровском городском округе, также будет проведена реконструкция очистных сооружений в Новоалександровске.

Кроме того, работы пройдут в селе Калиновском и на хуторе Хорошевском.

Ранее Nation News сообщал, что управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу рассказало о качестве водопроводной воды.

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