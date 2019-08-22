В Кирове запустят прямую линию, посвящённую защите прав детей

В Кирове организуют прямую линию, посвящённую защите прав детей, передаёт progorod43.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Обратиться могут соседи или знакомые семьи, если им кажется, что ребёнок находится в ситуации, угрожающей его здоровью или жизни.

Звонки готовы принять в понедельник, 26 августа, с 13:00 до 17:00.

Ранее сообщалось, что прокуратура Кировской области проверит работу учреждений, отвечающих за профилактическую работу с семьями в социально опасном положении. Поводом стала смерть двухлетнего ребёнка.

«Реальное время» сообщало, что в Татарстане вынесли приговор по делу об убийстве школьника.