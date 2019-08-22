Приморье приняло почти 12 тысяч туристов из Японии с начала года

Короткая ссылка
Приморский край принял почти 12 тыс. туристов из Японии с начала 2019 года, сообщает Vostokmedia.com.
Приморье приняло почти 12 тысяч туристов из Японии с начала года
  • © pixabay.com

В региональной администрации прошла рабочая встреча первого вице-губернатора Приморья Веры Щербины с главой японской префектуры Хего Тосидзо Идо. Они обсудили способы дальнейшего сотрудничества.

Помимо туризма, обсуждалось торгово-экономическое взаимодействие. Щербина пригласила главу префектуры принять участие в работе Восточного экономического форума во Владивостоке.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с НСН рассказала о предварительных итогах летнего сезона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить