Приморье приняло почти 12 тысяч туристов из Японии с начала года

Приморский край принял почти 12 тыс. туристов из Японии с начала 2019 года, сообщает Vostokmedia.com.

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В региональной администрации прошла рабочая встреча первого вице-губернатора Приморья Веры Щербины с главой японской префектуры Хего Тосидзо Идо. Они обсудили способы дальнейшего сотрудничества. Помимо туризма, обсуждалось торгово-экономическое взаимодействие. Щербина пригласила главу префектуры принять участие в работе Восточного экономического форума во Владивостоке. Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с НСН рассказала о предварительных итогах летнего сезона.