Приморье приняло почти 12 тысяч туристов из Японии с начала года
- © pixabay.com
В региональной администрации прошла рабочая встреча первого вице-губернатора Приморья Веры Щербины с главой японской префектуры Хего Тосидзо Идо. Они обсудили способы дальнейшего сотрудничества.
Помимо туризма, обсуждалось торгово-экономическое взаимодействие. Щербина пригласила главу префектуры принять участие в работе Восточного экономического форума во Владивостоке.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с НСН рассказала о предварительных итогах летнего сезона.