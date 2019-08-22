В Удмуртии используют беспилотники для поиска правонарушителей в лесах
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минприроды.
Первые рейды по выявлению и пресечению нарушений правил охоты и оборота оружия состоялись 16—18 августа.
Проведение рейдовых мероприятий продлится по 25 августа.
Ранее телеканал «360» сообщал, что комитет лесного хозяйства Московской области приобрёл ещё семь беспилотников для более оперативного обнаружения и ликвидации возгорания в лесах.