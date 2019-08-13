В Подмосковье закупили ещё семь беспилотников для борьбы с лесными пожарами
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- РИА Новости
В арсенале подведомственных комитету организаций уже есть 30 БПЛА.
У новых квадрокоптеров имеются, в частности, динамический объектив с оптическим и цифровым зумом и защита от взлома программного обеспечения.
Беспилотник также оснащён сигнальными огнями.
С начала пожароопасного сезона на землях подмосковного лесного фонда обнаружено и ликвидировано 282 лесных пожара, в том числе 30 торфяных.
Ранее эксперт постоянной комиссии по экологическим вопросам Совета по правам человека при президенте России, руководитель противопожарной программы «Гринпис России» Григорий Куксин в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с лесными пожарами в России.