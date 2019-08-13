В Подмосковье закупили ещё семь беспилотников для борьбы с лесными пожарами

Комитет лесного хозяйства Московской области приобрёл ещё семь беспилотников для более оперативного обнаружения и ликвидации возгорания в лесах, сообщает телеканал «360».

В арсенале подведомственных комитету организаций уже есть 30 БПЛА.

У новых квадрокоптеров имеются, в частности, динамический объектив с оптическим и цифровым зумом и защита от взлома программного обеспечения.

Беспилотник также оснащён сигнальными огнями.

С начала пожароопасного сезона на землях подмосковного лесного фонда обнаружено и ликвидировано 282 лесных пожара, в том числе 30 торфяных.

Ранее эксперт постоянной комиссии по экологическим вопросам Совета по правам человека при президенте России, руководитель противопожарной программы «Гринпис России» Григорий Куксин в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с лесными пожарами в России.