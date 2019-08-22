Эксперт оценил идею снизить подоходный налог для многодетных матерей

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Доцент факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал предложение увеличить стандартный налоговый вычет и снизить подоходный налог для работающих многодетных матерей с 13 до 4%.
Эксперт оценил идею снизить подоходный налог для многодетных матерей
  • РИА Новости

«Любое послабление — как налоговое, так и прямое финансовое — только положительно повлияет на благосостояние многодетных семей. Однако Минфин, понимая необходимость помощи, скорее всего, предложит другой вариант», — сказал эксперт.

По его словам, ведомство, как правило, выступает за адресные меры, поскольку это минимизирует потери бюджета.

Ранее депутат Госдумы Виктор Зубарев заявил, что инициатива была предложена в связи с национальной важностью развития института семьи, а также в целях стабилизации демографической ситуации и дальнейшей поддержки материнства и детства в России.

ФАН сообщало, что правительственная комиссия по профилактике правонарушений под руководством главы МВД России Владимира Колокольцева предложила МЧС проработать вопрос о помощи многодетным семьям с ремонтом жилья.

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