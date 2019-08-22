В Тверской области проводят проверку по факту падения ребёнка из окна

В Тверской области организовали доследственную проверку по факту падения шестилетнего мальчика из окна, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

Инцидент произошёл в Удомле 21 августа.

По имеющейся информации, ребёнок находился дома с братьями. Мать отсутствовала.

Установлено, что мальчик залез на подоконник и облокотился на москитную сетку. Он выпал из окна с высоты восьмого этажа.

Пострадавший с тяжёлыми травмами госпитализирован.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области расследуют уголовное дело по факту падения ребёнка с балкона.