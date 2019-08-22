В Тверской области проводят проверку по факту падения ребёнка из окна
- © Николай Хижняк
- РИА Новости
Инцидент произошёл в Удомле 21 августа.
По имеющейся информации, ребёнок находился дома с братьями. Мать отсутствовала.
Установлено, что мальчик залез на подоконник и облокотился на москитную сетку. Он выпал из окна с высоты восьмого этажа.
Пострадавший с тяжёлыми травмами госпитализирован.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области расследуют уголовное дело по факту падения ребёнка с балкона.