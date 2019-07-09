В Калининградской области расследуют уголовное дело по факту падения ребёнка с балкона

В городе Гусеве четырёхлетний мальчик выпал с балкона четвёртого этажа, сообщает «Янтарный край».

По имеющимся данным, 1 июля мать оставила ребёнка без присмотра. Отец в это время был на работе. Мальчик вышел на незапертый балкон, поскольку там находились игрушки, и случайно выпал. Он госпитализирован.

«В рамках расследования уголовного дела сотрудники полиции установят все обстоятельства произошедшего, будет дана юридическая оценка действиям родителей пострадавшего ребенка», — заявила начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.

В 2018 году URA.RU сообщало, что в Курганской области организовали проверку по факту гибели выпавшего из окна ребёнка.