В Калининградской области расследуют уголовное дело по факту падения ребёнка с балкона
- РИА Новости
По имеющимся данным, 1 июля мать оставила ребёнка без присмотра. Отец в это время был на работе. Мальчик вышел на незапертый балкон, поскольку там находились игрушки, и случайно выпал. Он госпитализирован.
«В рамках расследования уголовного дела сотрудники полиции установят все обстоятельства произошедшего, будет дана юридическая оценка действиям родителей пострадавшего ребенка», — заявила начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.
В 2018 году URA.RU сообщало, что в Курганской области организовали проверку по факту гибели выпавшего из окна ребёнка.