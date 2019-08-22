СМИ: Средняя стоимость полиса ОСАГО снизилась на 5,5% с начала года

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Средняя цена полиса ОСАГО снизилась на 5,5% с начала 2019 года и составила 5370 рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на Российский союз автостраховщиков (РСА).
СМИ: Средняя стоимость полиса ОСАГО снизилась на 5,5% с начала года
  • РИА Новости

По имеющимся данным, стоимость полиса для легковых автомобилей физлиц в июле уменьшилась на 3,08% по сравнению с июлем 2018 года, до 5363 рублей.

Средняя выплата в январе — июле выросла на 4,3% и достигла 66,9 тыс. рублей.

Число заявленных убытков за семь месяцев увеличилось на 5,5% и составило 1,32 млн, урегулированных — на 5,8%, до 1,32 млн.

Ранее исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев в беседе с НСН прокомментировал разработку сервиса оценки качества вождения.

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