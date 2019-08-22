СМИ: Средняя стоимость полиса ОСАГО снизилась на 5,5% с начала года
- РИА Новости
По имеющимся данным, стоимость полиса для легковых автомобилей физлиц в июле уменьшилась на 3,08% по сравнению с июлем 2018 года, до 5363 рублей.
Средняя выплата в январе — июле выросла на 4,3% и достигла 66,9 тыс. рублей.
Число заявленных убытков за семь месяцев увеличилось на 5,5% и составило 1,32 млн, урегулированных — на 5,8%, до 1,32 млн.
Ранее исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев в беседе с НСН прокомментировал разработку сервиса оценки качества вождения.