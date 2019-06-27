В РСА прокомментировали разработку сервиса оценки качества вождения

Короткая ссылка
Исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев в беседе с НСН прокомментировал разработку сервиса оценки качества вождения.
В РСА прокомментировали разработку сервиса оценки качества вождения
  • РИА Новости

«На сегодняшний момент сервисы, которые оценивают качество вождения автомобилистов и используются страховыми компаниями, имеют возможность связываться с устройствами телематически, они встраиваются в автомобиль либо используются в автомобильном приложении», — заявил он.

По его словам, эти приложения фиксируют качество вождения и выставляют среднюю оценку. Как отметил Уфимцев, в ОСАГО такого коэффициента нет.

Ранее ТАСС сообщал, что национальная технологическая инициатива «Автонет» разрабатывает сервис для отнесения автомобиля и его собственника к соответствующей группе риска. Сервис могут запустить в 2021 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить