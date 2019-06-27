В РСА прокомментировали разработку сервиса оценки качества вождения

Исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев в беседе с НСН прокомментировал разработку сервиса оценки качества вождения.

«На сегодняшний момент сервисы, которые оценивают качество вождения автомобилистов и используются страховыми компаниями, имеют возможность связываться с устройствами телематически, они встраиваются в автомобиль либо используются в автомобильном приложении», — заявил он.

По его словам, эти приложения фиксируют качество вождения и выставляют среднюю оценку. Как отметил Уфимцев, в ОСАГО такого коэффициента нет.

Ранее ТАСС сообщал, что национальная технологическая инициатива «Автонет» разрабатывает сервис для отнесения автомобиля и его собственника к соответствующей группе риска. Сервис могут запустить в 2021 году.