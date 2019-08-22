СК возбудил дело после пожара на теплоходе в Петербурге

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту пожара на теплоходе «Пётр Чайковский» на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге.
СК возбудил дело после пожара на теплоходе в Петербурге
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.

Согласно его информации, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК России («Нарушение правил эксплуатации водного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть человека»).

Утром 22 августа на теплоходе «Пётр Чайковский» в Петербурге начался пожар на площади 13 кв. м.

В результате инцидента погиб один человек, более 300 были эвакуированы.

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