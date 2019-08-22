Суд изучит иск о конфискации имущества семьи Черкалина 29 августа

Головинский суд Москвы 29 августа начнёт процесс о взыскании имущества на сумму 6,3 млрд рублей у семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина.

Об этом сообщает РИА Новости.

«29 августа состоится беседа по делу», — сказали агентству в суде.

Ранее Генпрокуратура России обратилась в суд с иском об обращении в доход государства имущества семьи Черкалина на сумму более 6,3 млрд рублей.

В апреле стало известно о задержании главы отдела одного из подразделений ФСБ Черкалина. Он подозревается в получении взяток в особо крупных размерах и отправлен под арест.