Суд изучит иск о конфискации имущества семьи Черкалина 29 августа
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«29 августа состоится беседа по делу», — сказали агентству в суде.
Ранее Генпрокуратура России обратилась в суд с иском об обращении в доход государства имущества семьи Черкалина на сумму более 6,3 млрд рублей.
В апреле стало известно о задержании главы отдела одного из подразделений ФСБ Черкалина. Он подозревается в получении взяток в особо крупных размерах и отправлен под арест.