Власти Находки объявили режим ЧС

Власти Находки приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации из-за сильных осадков. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

«Сильный дождь лил в Находке всю ночь, выпало более 50 мм осадков, что стало основанием для введения режима ЧС. В пиковые часы ливневки не справлялись с таким объёмом воды, особенно с учётом рельефа города, который отчасти расположен на возвышенностях, откуда потоки стекают вниз», — сообщили в мэрии.

Отмечается, что в городе «серьёзно подтоплен участок возле крупного торгового центра, но жилых домов в том районе нет».

Ранее сообщалось, что в Благовещенске отменили режим ЧС.