В Благовещенске сняли режим ЧС

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В Благовещенске отменили режим ЧС. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства Амурской области.
В Благовещенске сняли режим ЧС
  • РИА Новости
  • © Дмитрий Тупиков

«Режим ЧС отменён с 18:00 19 августа в связи с устранением обстоятельств, послуживших основанием для его установления в связи с опасным природным явлением — очень сильный дождь, а также с подъёмом уровня воды в реках Амур и Зея», — сообщили в правительстве региона.

Отмечается, что в период с 17 июля, когда был установлен режим чрезвычайной ситуации, были проведены необходимые аварийно-восстановительные работы, приняты заявления от пострадавших граждан.

17 июля в городе приняли решение ввести режим ЧС после сильных ливней, подтопивших улицы и социальные учреждения

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