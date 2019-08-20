В Благовещенске сняли режим ЧС
- РИА Новости
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«Режим ЧС отменён с 18:00 19 августа в связи с устранением обстоятельств, послуживших основанием для его установления в связи с опасным природным явлением — очень сильный дождь, а также с подъёмом уровня воды в реках Амур и Зея», — сообщили в правительстве региона.
Отмечается, что в период с 17 июля, когда был установлен режим чрезвычайной ситуации, были проведены необходимые аварийно-восстановительные работы, приняты заявления от пострадавших граждан.
17 июля в городе приняли решение ввести режим ЧС после сильных ливней, подтопивших улицы и социальные учреждения.