В Благовещенске ввели режим ЧС
«Электроснабжение в городе было полностью восстановлено накануне. Вчера решением комиссии в Благовещенске ввели режим ЧС муниципального характера. Работы ведутся, работает комиссия по обследованию объектов», — сообщил представитель.
Ранее сообщалось, что за сутки в Благовещенске выпало около 50% месячной нормы осадков. В результате некоторые улицы и дворы оказались подтоплены.
Как отметили в городской администрации, воду приходится откачивать из некоторых зданий детских садов и лечебных учреждений. Из-за непогоды в ряде районов более восьми часов не было электричества.