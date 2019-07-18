В Благовещенске приняли решение ввести режим ЧС после сильных ливней, подтопивших улицы и социальные учреждения. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя мэрии.

«Электроснабжение в городе было полностью восстановлено накануне. Вчера решением комиссии в Благовещенске ввели режим ЧС муниципального характера. Работы ведутся, работает комиссия по обследованию объектов», — сообщил представитель.

Ранее сообщалось, что за сутки в Благовещенске выпало около 50% месячной нормы осадков. В результате некоторые улицы и дворы оказались подтоплены.

Как отметили в городской администрации, воду приходится откачивать из некоторых зданий детских садов и лечебных учреждений. Из-за непогоды в ряде районов более восьми часов не было электричества.