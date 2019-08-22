С-300 отразили на учениях «ракетный удар» условного противника

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Начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) полковник Вадим Астафьев сообщил, что расчёты зенитных ракетных комплексов С-300 «Фаворит» ЮВО отразили массированный ракетный удар условного противника в ходе учений с группировками авиации и противовоздушной обороны ЮВО на полигоне Ашулук в Астраханской области.

Об этом информирует телеканал «Звезда».

Отмечается, что в ходе учений проводились стрельбы из комплексов «Панцирь-С», «Тунгуска», «Шилка» и других.

В учениях приняли участие более двух тысяч военнослужащих и около 2,5 тысяч единиц военной и спецтехники, в том числе более 100 самолётов и вертолётов.

Ранее интернет-издание «Янтарный край» сообщало, что в Калининградской области более десяти экипажей фронтовых бомбардировщиков Су-24 и многоцелевых истребителей Су-30СМ провели стрельбы из пушечного вооружения, а также пуски ракет и бомбометание в рамках учений авиационного полка морской авиации Балтийского флота.

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