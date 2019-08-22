С-300 отразили на учениях «ракетный удар» условного противника
Об этом информирует телеканал «Звезда».
Отмечается, что в ходе учений проводились стрельбы из комплексов «Панцирь-С», «Тунгуска», «Шилка» и других.
В учениях приняли участие более двух тысяч военнослужащих и около 2,5 тысяч единиц военной и спецтехники, в том числе более 100 самолётов и вертолётов.
Ранее интернет-издание «Янтарный край» сообщало, что в Калининградской области более десяти экипажей фронтовых бомбардировщиков Су-24 и многоцелевых истребителей Су-30СМ провели стрельбы из пушечного вооружения, а также пуски ракет и бомбометание в рамках учений авиационного полка морской авиации Балтийского флота.