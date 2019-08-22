СК возбудил дело из-за крушения вертолёта в Вологодской области

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с падением вертолёта в реку в Вологодской области, в результате которого погиб один человек.

Об этом информирует пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.263 УК России (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — говорится в сообщении.

Ранее в Вологодской области вертолёт задел линию электропередачи, после чего упал в реку.

В результате произошедшего погиб пилот.

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