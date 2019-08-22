СК возбудил дело из-за крушения вертолёта в Вологодской области
Об этом информирует пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.263 УК России (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — говорится в сообщении.
Ранее в Вологодской области вертолёт задел линию электропередачи, после чего упал в реку.
В результате произошедшего погиб пилот.