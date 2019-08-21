Студенты МФТИ стали призёрами чемпионата мира по робототехнике

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Студенты МФТИ завоевали третье место в соревнованиях «Спринт» и «Забег с препятствиями» в лиге Hurocup AdultSize на чемпионате мира по робототехнике, который проходил в Южной Корее. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу университета.
Студенты МФТИ стали призёрами чемпионата мира по робототехнике
  • © пресс-служба МФТИ

Капитан команды «Старкит» Иван Хохлов, Владимир Литвиненко, Илья Рякин, Илья Осокин и Артём Лукоянов создали конструкцию и софт для роботов-гуманоидов, которые позволяют им выполнять разные задания.

«Мы готовимся к каждому соревнованию и постоянно придумываем что-то новое для совершенствования роботов и достижения высоких результатов», — заявил доцент кафедры теоретической механики, старший научный сотрудник лаборатории волновых процессов и систем управления МФТИ Сергей Семендяев.

Ранее НСН сообщала, что московские школьники выиграли 18 медалей на международных олимпиадах.

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