В Пушкине начались работы по ликвидации стихийных свалок

В городском округе Пушкино начались работы по ликвидации стихийных свалок, сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра экологии и природопользования Московской области Дмитрия Куракина.

По его словам, возникновение несанкционированных свалок — обратная сторона упорядочивания деятельности на полигонах.

«Эта территория находится под нашим пристальным вниманием. Когда администрация устала очищать эту территорию и поставила ограничения, грузовики поехали в лес. Эти свалки знаем, уже ликвидируем», — отметил он.

Как полагает Куракин, лучший способ предотвратить появление таких мусорных навалов — усилить ответственность за нарушения.

Ранее progorod43 сообщал о новых тарифах на вывоз мусора в Кировской области.