В Пушкине начались работы по ликвидации стихийных свалок
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- РИА Новости
По его словам, возникновение несанкционированных свалок — обратная сторона упорядочивания деятельности на полигонах.
«Эта территория находится под нашим пристальным вниманием. Когда администрация устала очищать эту территорию и поставила ограничения, грузовики поехали в лес. Эти свалки знаем, уже ликвидируем», — отметил он.
Как полагает Куракин, лучший способ предотвратить появление таких мусорных навалов — усилить ответственность за нарушения.
Ранее progorod43 сообщал о новых тарифах на вывоз мусора в Кировской области.