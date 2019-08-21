Вылетевший в Ухту самолёт вернулся в Москву

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Пассажирский самолёт авиакомпании «ЮТэйр», который вылетел из Москвы в Ухту, вернулся в аэропорт Внуково после срабатывания индикатора закрылков. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
Вылетевший в Ухту самолёт вернулся в Москву
  • © Саид Царнаев
  • РИА Новости

«Рейс Москва — Ухта вернулся во Внуково, потому что сработал индикатор неубранного положения закрылков. Для безопасности пилот принял решение вернуться», — заявили в компании.

Представитель перевозчика добавил, что самолёт выполнил посадку в штатном режиме. Отмечается, что воздушное судно исправно, но авиакомпания заменит самолёт, как это предусмотрено правилами.

Ранее СК начал проверку по факту инцидента с самолётом «Хабаровских авиалиний», который через час после вылета вернулся в аэропорт из-за сигнала о неисправности двигателя. 

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