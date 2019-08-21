Эксперт оценил предложение ввести «первосентябрьский капитал»

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Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в беседе с НСН прокомментировал предложение ввести «первосентябрьский капитал».
Эксперт оценил предложение ввести «первосентябрьский капитал»
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«Безусловно, это интересная идея. И она, на самом деле, в некоторой части привязана к тому, что нужно вводить единый детский стандарт в стране», — заявил он.

По его словам, дети в многодетных семьях имеют существенно меньше возможностей для того уровня и качества жизни, которые есть у детей из малодетных семей.

«Поэтому, конечно, такого рода меры, не только «первосентябрьский капитал», серьёзно выравнивают эту негативную дифференциацию, которая есть, и позволяют достаточно прочно решать эти вопросы для растущих детей», — пояснил Крупнов.

Он полагает, что подобных капиталов нужно вводить до десятка, чтобы задавать единый базовый минимальный стандарт жизни каждого ребёнка.

Ранее заместитель председателя Национального родительского комитета Пётр Попов в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал предложение ввести «первосентябрьский капитал».

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